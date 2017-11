Een universiteitsstudent laat twee schoolkinderen zien hoe ze hun handen hebben gewassen.





“Wij praten over 5%. Dan voel je aan dat er iets mis is met ons. Dat betekent dat we onze kinderen dusdanig moeten gaan stimuleren en motiveren om aan een universitaire studie te denken en dat doe je door heel vroeg met ze te beginnen. Ze komen nu op de universiteit en zien dat dat een obstakel is dat ze ook kunnen overbruggen. Daarom doen we het”, zegt Stuttgart. Jaarlijks organiseert hij speciaal voor kinderen de cursus Microbiologie, met als slogan Geef hen geen hout om een schip te bouwen, maar laat hen dromen van de grote zee. “In dit geval willen we dat ze dromen van de universiteit en dan denken we dat hun schoolprestaties beter zullen zijn”, meent de wetenschapper.Het is ontzettend druk, maar toch loopt het vlot. De ene na de andere groep kinderen wordt afgewerkt. Zij doen mee aan de twee Special Events die door Stuttgart wordt verzorgd: Microbiologie en Kijken uit de microscoop. Ruim 250 schoolkinderen hebben in de ochtenduren aan deze sessies kunnen deelnemen. In de middag konden kinderen tussen 4 en 7 uur ook met hun ouders meedoen aan beide Special Events. De laatste sessie vindt plaats op zondagmiddag tussen 4 en 7 uur. “Ik ben heel enthousiast erover. De kinderen leren hoe micro-organismen eruit zien. Ze leren ook of ze in voldoende mate hun handen wassen. En ik zie dat als een heel grote winst”, zegt Stuttgart.De voedseltechnoloog draait de sessies samen met enkele universiteitsstudenten en Dave Wirjomengolo, vertegenwoordiger van Intermed Caribe. Al enkele jaren heeft Stuttgart een samenwerking met het bedrijf als het gaat om het bewust maken van de samenleving over het belang van handen wassen. Tijdens de kennisbeurs heeft het bedrijf onder meer de DigiGlow en alle benodigdheden voor de ATP-test ter beschikking gesteld. De ATP-test geeft aan hoeveel bacteriën er op je handen zijn. “De kinderen krijgen een bepaalde vloeistof om er hun vingers mee in te smeren. Ze kijken hoeveel bacteriën er op hun handen zijn, wassen hun handen en kijken daarna weer hoeveel bacteriën er over zijn. De vijf kinderen die het minste aantal bacteriën op hun handen hadden, krijgen een handhygiënepakket”, legt Wirjomengolo uit.Een andere groep kinderen is bezig met de DigiGlow. Deze kinderen mogen hun handen met een lotion insmeren en plaatsen die daarna onder de DigiGlow. Wanneer het licht dat op hun handen schijnt vlekken laat zien, wordt aan hen uitgelegd dat ze op die plekken hun handen niet goed hebben gewassen. Verrast wenden de kinderen zich tot hun klasgenootjes om honderduit te babbelen over het resultaat van de test. De derde groep kinderen mag onder de microscoop onder andere stuifmeel en een kakkerlak bekijken. Ook dit leidt tot enthousiaste en verbaasde reacties. Kiara Brondenstein, leerling van de zesde klas van de OS Leiding 8A, vertelt enthousiast: “Ik heb aan sport gedaan, we hebben bacteriën gezien, een paar kakkerlakken. We hebben onze handen gescand en we hebben huidmondjes gezien. En we hebben nog een paar andere dingen gezien. Het was leuk!”