De verdachten zijn in beeld gebracht door politie Geyersvlijt, waarna het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTM) is ingeschakeld. Het slachtoffer deed maandag aangifte van mishandeling. Zij verklaarde geconfronteerd te zijn geworden met een geval waarbij een klant beltegoed heeft opgewaardeerd zonder ervoor te willen betalen. Zij attendeerde de man erop alsnog te betalen. De klant ging te keer tegen de vrouw. Een andere bezoeker van de zaak assisteerde haar daarbij en kon voorkomen dat zij werd aangevallen door de boze klant.In de vroege ochtend van maandag 6 november keerde de klant met een bende van zes mannen terug naar het pompstation die de medewerkerster aanvielen en mishandelden. Op camerabeelden die via social media is verspreid, is te zien hoe deze vrouw wordt mishandeld.