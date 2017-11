Vicepresident Ashwin Adhin oriënteert zich in Coronie. Het waterprobleem van het district wordt aangepakt. (Foto: NII)





Adhin laat via het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat aan de oostzijde een overlaatklep voor de verdere verwerking van het water komt. Op plekken waar er verzakkingen zijn, zal de dam verhoogd en verbreed worden waarbij de afvoer van het water gereguleerd wordt via kleppen. Er wordt ook een onderzoek ingesteld waarbij bij de dijk een dusdanig systeem wordt gehanteerd waardoor de vegetatie in de omgeving de gelegenheid krijgt zich te herstellen. De bewindsman geeft aan dat voor waterbeheer, onderhoud en monitoring essentieel zijn. Deze plannen zullen de basis vormen voor komende projecten die de regering wenst uit te voeren voor de verdere ontwikkeling van Coronie.Tijdens zijn werkbezoek heeft de bewindsman met de diverse afdelingshoofden van overheidsinstanties eveneens van gedachten gewisseld over 'performance excellence' binnen de overheid. Met de functionarissen is gesproken over processen, diensten en producten waarbij het de bedoeling is, dat de functies herschreven worden om alle knelpunten op het stuk van de rechtspositie van de ambtenaren op te lossen. De ministers Soeresh Algoe van Landbouw, Veeteelt & Visserij en Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken waren ook aanwezig tijdens het werkbezoek afgelopen weekend aan Coronie.