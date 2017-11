De politie van Uitvlugt kreeg donderdag via de Centrale Meldkamer de melding van de ontvoering. Orlando A. had zijn voertuig naar een carwash gebracht. De wetsdienaren deden de carwash aan voor het instellen van een onderzoek naar de ontvoering. Al gauw bleek dat de man was aangevallen door een bende. Het slachtoffer is achtervolgd door de mannen die hem mishandelden met een knuppel. Hij is ontvoerd en zijn voertuig is ook meegenomen.De politie van Uitvlugt schakelde RBTP in. Het onderzoek leidde naar de Quanitastraat, waar één van de beschreven voertuigen werd gesignaleerd. Het RBTP pleegde op dit adres een inval. Acht mannen en twee vrouwen, die zich in de woning bevonden, zijn overgebracht naar het politiebureau.Tijdens de inval hoorden de wetsdienaren hulpgeroep uit een berghok. Het bleek te gaan om het ontvoerde slachtoffer dat letsels aan het lichaam heeft opgelopen door toegebrachte slagen. De anderen die volgens het voorlopige onderzoek niet betrokken zijn bij de gepleegde strafbare feiten, zijn na verhoor heengezonden.Het slachtoffer moest twee jaren terug een aantal kilogram cocaïne voor de organisatie via Frans-Guyana naar het buitenland vervoeren. Hij dook echter onder. De bende signaleerde hem op 9 november bij de carwash. Zij mishandelden hem en namen hem mee.Bij de inval is ook een vreemdeling die de Surinaamse taal niet machtig is, afgevoerd naar het politiebureau. Hij is in vreemdelingen bewaring genomen.Van de verdachte Vincent C. heeft de politie scherpe patronen in beslag genomen. Volgens zijn verklaring zou hij een ritueel bad (wasi) nemen met de patronen die hij illegaal in zijn bezit had. 520 gram drugs die in het voertuig van Melvin J. is aangetroffen is in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de Public Relations van de politie.