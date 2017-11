Het bestuur van het Surinaams Olympisch Comité op bezoek bij minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken. (Foto: NII)





In een constructief gesprek werd van gedachten gewisseld over de voortzetting van de samenwerking en de uitbreiding. Het ministerie is van plan om samen met het SOC een structuur te ontwikkelen waarbij sporttalenten gedegen begeleiding krijgen om zo te komen tot internationale topsport prestaties. Het ter hand nemen van sportfaciliteiten of het opzetten daarvan behoort hierbij tot de prioriteiten.Dogojo en Tjon-A-Fat zijn het erover eens dat aanvragen voor financiële ondersteuning van individuele sporters en of bonden gestroomlijnd dienen te worden, zodat deze niet op meerdere plekken worden ingediend. Gezamenlijk zal een beleidsplan uitgewerkt worden dat als leidraad moet dienen in de steun van sporters voor de Olympische Spelen in Tokyo in 2020, meldt het Nationaal Informatie Instituut.