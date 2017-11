Medewerkers van verschillende instellingen hebben een training gevolgd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. (Foto: NII)





Deze training is verzorgd met het oog om zorg biedende, preventieve, opvoedende en herstellende diensten te verlenen ter optimalisering van het niveau van de gezondheid. Met intern auditen is nodig voor:- het toetsten van de standaarden volgens de richtlijnen opgesteld door de Regional Nursing Body,- de optimale klantenzorg door te werken aan verbetering van de kwaliteit van het verplegend personeel middels trainingen,- klinische lessen, cliënten/patiënten besprekingen etc.- attitudevorming van verpleegkundigen en medewerkers van andere disciplines binnen de gezondheidszorg instelling.Deze trainees krijgen de tools mee om interne audits uit te voeren volgens het audit proces om onder andere structurele fouten te onderscheiden in de werkwijze van het kwaliteitsmanagement systeem, knelpunten en problemen op te sporen, mogelijke risico’s vast te leggen, en verbetermogelijkheden te initiëren aan het management team van de zorginstelling. Dit ter verbetering van de zorgkwaliteit, meldt het Nationaal Informatie Instituut.