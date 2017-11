De Amerikaanse president, Donald Trump, had een krachtige handelsboodschap voor de Aziatische landen. (Foto: Reuters)





Op de Asia-Pacific Economic Co-operation (Apec) -top zei Trump dat hij de belangen van de VS altijd voorop zou stellen en dat Apec-landen "zich zouden moeten houden aan eerlijke wederkerige handel". In schril contrast hiermee zei de Chinese president, Xi Jinping, dat globalisering onomkeerbaar was. Hij heeft zijn steun uitgesproken voor multilateralisme.Trump heeft China en Japan bezocht als onderdeel van zijn Aziatische reis waarbij hij vijf landen aandoet. Apec brengt 21 economieën uit de Stille Oceaan samen, dat is het equivalent van ongeveer 60% van het Bruto Binnenlands Product van de wereld.Sinds zijn aantreden heeft president Trump zijn "America First" -agenda nagestreefd en de VS uit het regionale Trans-Pacific Partnership (TPP) gehaald met het argument dat die overeenkomst de economische belangen van de VS zou schaden. De TPP is een belangrijke handelsovereenkomst met 12 Apec-landen.In een toespraak in de Vietnamese havenstad Da Nang op vrijdag, protesteerde president Trump tegen de Wereldhandelsorganisatie, die wereldwijde handelswetten vaststelt. Hij zei dat de organisatie "niet naar behoren kan functioneren" als niet alle leden zich aan de regels houden.Hij klaagde over onevenwichtigheden in de handel en zei dat de VS de marktbelemmeringen had verminderd en tarieven had weggemaakt, terwijl andere landen daar niet op hebben gereageerd. "Zulke praktijken kwetsen veel mensen in ons land," zei hij, eraan toevoegend dat vrijhandel miljoenen Amerikaanse banen heeft gekost.Maar hij legde de schuld niet bij de Apec-landen en beschuldigde eerdere Amerikaanse regeringen ervan dat ze niet eerder hadden gehandeld om de trend te keren. Hij zei dat Amerika bilaterale overeenkomsten zou sluiten met "elke Indo-Pacifische partner hier die zich houdt aan eerlijke wederzijdse handel", maar alleen "op basis van wederzijds respect en wederzijds voordeel".Trump heeft herhaaldelijk verwezen naar de regio als "Indo-Pacific", een term die wordt gebruikt om de nieuwe geopolitieke visie van Amerika op Azië te definiëren. De Amerikaanse president is vanuit Beijing naar Da Nang gereisd, waar hij ook had gesproken over Amerika's enorme onevenwichtige handel met China. Ook daar zei hij dat hij het land niet de schuld gaf van "voordelen halen".Minuten na zijn Amerikaanse collega had gesproken, ging de Chinese president Xi Jinping naar het podium om de geloofsbrieven van zijn land te huldigen als de nieuwe kampioen van de wereldhandel. Globalisering, zei hij, was een "onomkeerbare historische trend", maar de filosofie achter vrijhandel moet een herbestemming krijgen vorm "meer open, evenwichtiger, billijker en voordeliger te zijn voor iedereen."In tegenstelling tot president Trump verdedigde de Chinese leider multilaterale handelsovereenkomsten, die volgens hem de armere landen helpen om voordelen te halen. "We moeten het multilaterale handelsregime ondersteunen en open regionalisme in de praktijk brengen, zodat ontwikkelingslanden meer kunnen profiteren van internationale handel en investeringen."De totale handelsrelatie tussen de VS en China was vorig jaar US$ 648 miljard waard, maar de handel was zwaar scheefgetrokken in het voordeel van China, waarbij de VS een tekort van bijna US$ 310 miljard opbouwde. In het verleden heeft Trump China beschuldigd van het stelen van Amerikaanse banen. Hij dreigde Beijing een valutamanipulator te noemen, hoewel hij sindsdien is teruggekrabbeld op deze retoriek.Tijdens het bezoek van de Amerikaanse president op donderdag, heeft China aangekondigd dat het de toetredingsdrempels in de bank-, verzekerings- en financiële sector verder zal verlagen en geleidelijk de voertuigtarieven zal verlagen. Xi beloofde "gezonde" en "evenwichtige" economische en handelsbetrekkingen.Er werden ook deals met een waarde van US$ 250 miljard aangekondigd, hoewel het onduidelijk was hoeveel van dat cijfer eerdere overeenkomsten of mogelijke toekomstige deals omvat. Tegelijkertijd vertelde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, aan journalisten dat de deals "vrij klein" waren in termen van het aanpakken van de ongelijkheid in de handel.Voorafgaand aan de gesprekken in Beijing, haalde Trump in Tokio uit naar Japan, waarbij hij zei dat het land in de afgelopen decennia "heeft gewonnen" op handelsgebied. De Japanse premier Shinzo Abe zal ook een toespraak houden op de Apec-top. Japan had in 2016 een handelsoverschot van US$ 69 miljard met de VS, volgens cijfers van de Amerikaanse Centrale Bank.Na het bijwonen van de Apec-top zal Trump een staatsbezoek brengen aan de Vietnamese hoofdstad Hanoi. Hij beëindigt zijn 12-daagse Aziatische tour op 13 november in de Filipijnen.