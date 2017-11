Kroonprins Mohammed Al Salman heeft de Franse leider, Emmanuel Macron, donderdag ontmoet in Riyad, Saudi-Arabië. (Foto: AFP)





Aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran hebben elkaar beschuldigd van het aanwakkeren van instabiliteit in Libanon en de wijdere regio. Macron en Saudische functionarissen hebben ook de crisis in Jemen, waar Riyad een oorlog tegen rebellen voert, besproken.Frankrijk heeft historische banden met Libanon als voormalige koloniale mogendheid voordat het onafhankelijk werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Franse president was donderdag in de Verenigde Arabische Emiraten om het Louvre Abu Dhabi te openen, een spin-off van het beroemde kunstmuseum van Parijs.In de aanloop naar zijn twee uur durende bezoek aan Riyad, zei Macron dat alle Libanese functionarissen vrij zouden moeten leven, "wat betekent dat je een zeer veeleisende houding moet aannemen tegenover degenen die een leider zouden kunnen bedreigen". Over het vermeende complot tegen Hariri zijn in het openbaar geen details bekendgemaakt. De omstandigheden rondom Hariri zijn onzeker te midden van geruchten dat hij in Riyad werd vastgehouden.Macron zei donderdag dat hij informeel contact heeft gehad met Hariri. Hij gaf er verder geen details bij. de Franse minister van Buitenlandse Zaken zei dat Frankrijk geloofde dat Hariri zich vrij kan bewegen. In een televisiespraak zaterdag heeft Hariri gezegd dat hij aftreedt omdat zijn leven werd bedreigd. In de toespraak heeft Hariri ook Hezbollah aangevallen, die politiek en militair machtig is in Libanon en Iran.Er wordt gevreesd dat Libanon verwikkeld kan raken in een bredere regionale confrontatie tussen de grote soennitische macht Saudi-Arabië en het Shia-gedomineerde Iran.Macron is een groot voorstander van de Iraanse nucleaire deal van 2015, die zwaar is bekritiseerd door de Saudi's en de Amerikaanse regering van Donald Trump. Voordat hij naar Saudi-Arabië ging, zei Macron dat hij "zeer harde meningen" over Iran uit Saudi-Arabië had gehoord, wat niet overeenkwam met zijn eigen mening. "Het is belangrijk om met iedereen te praten," voegde hij eraan toe. Maar een officieel communiqué van zijn kantoor na het bezoek zei niet dat Iran een van de besproken kwesties was, meldt de Franse krant Le Monde.De spanningen tussen Saudi-Arabië, Iran en Libanon zijn gestegen sinds Hariri zijn ontslag heeft aangekondigd. Donderdag hebben Saudi-Arabië en zijn Golf bondgenoten hun burgers in Libanon opgedragen het land onmiddellijk te verlaten. Die oproep kwam nadat Riyad Iran had beschuldigd van "directe militaire agressie." Volgens Saudi-Arabië heeft Iran een raket geleverd die Hezbollah zaterdag vanuit Jemen heeft afgevuurd op Riyad. Iran heeft de Saudische beschuldigingen afgewezen als "vals en gevaarlijk".