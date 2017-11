De verdachten Damienne V. (23), Ricardo M. alias ‘Blaka’ en de gebroeders Awinash L. (22) en Ganesh L. (28) worden ervan verdacht betrokken te zijn bij een straatberoving en een inbraak. Zij zijn aangehouden door het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en overgedragen aan de politie van Munder.Aan de Kwattaweg beroofde Damienne V. een vrouw van een gouden halsketting. Na zijn daad rende hij in de richting van de Rosalinastraat. Daar stapte hij in een gereedstaand voertuig waarin Awinash L. en Blaka zaten. Awinash werd thuis afgezet, terwijl ‘Blaka' zijn weg vervolgde in een ander voertuig.RBTP reed het voertuig klem aan de Emiel Bouterse straat. In de auto zaten Damienne, Awinash en Ganesh. Op Damienne is een deel van de halsketting aangetroffen en in beslag genomen. Het ander deel werd in de woning van de gebroeders L. gevonden. Op aanwijzing van Damienne is ‘Blaka’ op zijn woonadres opgespoord en aangehouden. Bij een ingesteld onderzoek in zijn woning is een compressor gevonden, die op vrijdag 3 november was buitgemaakt bij een inbraak in een woning aan de Sahadewstraat.Het viertal is na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst meldt de Public Relations van de politie.