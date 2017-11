Op de beurs zullen er een heleboel praktische activiteiten te zien zijn waarbij zelfs de meest ingewikkelde zaken, op een hele makkelijke praktische manier worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld door een makkelijk experiment uit te voeren of door het bekijken van een documentaire of door te proeven. “Het is kennis delen, maar ook kennis proeven”, geeft Menke aan. Zo zullen bijvoorbeeld de vele voordelen van de kokosnootvrucht gedemonstreerd worden vanaf de oogst tot aan de verschillende bereidingswijzen van de kokosnoot. “De bezoekers zullen letterlijk in staat zijn te voelen, te proeven, te ruiken en te eten van dit bijzonder gewas”, belooft Menke.Een van de hoogtepunten op deze Kennisbeurs is volgens Menke de presentatie van de documentaire,. Een zeer aangrijpende documentaire over de Lepra geschiedenis van Suriname vanaf de 17e eeuw dwars door alle etnische groepen. “Het is het meest weerzinwekkende verhaal in het kolonialisme, als het ging om infectieziekten”, zegt Menke. Mensen werden gestigmatiseerd gediscrimineerd en geïsoleerd in leprozerieën, in gebieden als Voorzorg. De documentaire vertelt verder het lepra verhaal in connectie met de Joden die in de 17e eeuw vanuit Brazilië kwamen en zich vestigden in het Boven Suriname gebied. Het verhaal wordt verteld vanuit de patiënten zelf van wat zij allemaal hebben ervaren in de leprozerieën vanaf 1938. Ook komt aan de orde de confrontatie tussen de traditionele geneeskunst en de moderne westerse geneeskunst, medicatie en opvattingen als het ging om de genezing van lepra. Het is een film van 40 minuten die vandaag wordt afgedraaid. De Kennisbeurs duurt tot en met zondag.