De Nederlandse ambassade presenteert de World Press Photo tentoonstelling in Suriname.





World Press Photo is een toonaangevende organisatie in het ontwikkelen en promoten van het werk van visuele journalisten en visuele verhalenvertellers, met een scala aan activiteiten en initiatieven die de hele wereld bestrijken, zegt de Nederlandse ambassade in een persbericht. World Press Photo is opgericht in 1955, toen een groep Nederlandse fotografen een wedstrijd organiseerde om hun werk aan internationale collega's te laten zien en kennis met hen uit te wisselen. Die jaarlijkse wedstrijd is sindsdien uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze prijzen in fotojournalistiek en digitale verhalen. De wereldwijd bekende, reizende tentoonstelling is het resultaat van de jaarlijks gehouden wedstrijd voor persfotografie en wordt elk jaar door vier miljoen mensenwereldwijd gezien.Ieder jaar beoordeelt een onafhankelijke, internationale jury de inzendingen in acht verschillende categorieën: dagelijks leven, hard nieuws, hedendaagse kwesties, lange termijn-projecten, natuur, mensen, reportage en sport. In elke categorie wordt een eerste, tweede en derde prijs toegekend. Inzendingen worden ontvangen van fotojournalisten, agentschappen, kranten en magazines uit heel de wereld.De 60e editie van World Press Photo heeft vanuit verschillende entiteiten uit de wereld, foto’s binnengekregen. In totaal namen 5.034 fotografen met 80.408 foto’s vanuit 125 verschillende landen deel. De jury reikte een prijs uit aan 45 fotografen uit 25 landen. De World Press Photo van het voorbije jaar is An Assasination in Turkey van de Turkse fotograaf Burhan Ozbilici. Deze foto en die van de andere winnaars zijn te zien tijdens de expositie.Op maandagavond 13 november houdt Korteweg een lezing over visuele journalistiek. Ontwikkelingen binnen deze professie worden aan de hand van de historie van World Press Photo toegelicht. Korteweg gaat in op het juryproces en licht toe wie de beeldmakers zijn, wie bepaalt hoe wij onze wereld zien en welke problemen daar eventueel bij komen kijken.Voor studenten fotografie van NATIN, AHKCO en Nola Hatterman Art Academy wordt op 18 en 19 november een tweedaagse workshop ‘Introductie Visual Storytelling' georganiseerd. Deze workshop wordt gegeven door de Nederlandse fotoredacteur Marc Prüst en de Surinaamse fotograaf Hedwig de la Fuente.