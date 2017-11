De politie van Munder heeft een verdachte aangehouden die zijn zwager ernstige kapverwondingen heeft toegebracht. Slachtoffer R. is ter plekke met verwondingen op een stoel aangetroffen. Hij was niet aanspreekbaar. Per ambulance is hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar er operatief is ingegrepen. Hij is ter verpleging opgenomen in de ziekeninrichting.Het onderzoek wees uit dat het slachtoffer een woordenwisseling moet hebben gekregen met zijn vrouw. De broer van de vrouw kwam ertussen en bracht de man met een scherp voorwerp steekverwondingen toe. Een zoon die ook ter plaatse was heeft vóór de komst van de politie de plek verlaten. Wegens een beschermingsbevel mag de zoon het ouderlijke adres niet aandoen. Desondanks deed hij steeds op verzoek van zijn moeder het adres toch aan.Zowel de vrouw en haar broer zijn overgebracht naar het politiebureau. Het scherpvoorwerp is aangetroffen en in beslag genomen. Na verhoor is de vrouw heengezonden. Haar broer heeft bekend het strafbare feit te hebben gepleegd. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de broer in verzekering gesteld.De zoon wordt opgespoord, omdat hij dat adres niet mag aandoen, meldt de politie Public Relations.