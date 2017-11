Jim Bousaid, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Starnieuws dat de situatie inderdaad ernstig is. Aan al die duizenden ambtenaren, die buiten hun schuld om achter zijn met aflossingen, kan boeterente worden opgelegd. Het geld is ingehouden van hun salaris, maar de stortingen op de verschillende banken zijn uitgebleven. Hierdoor zijn de leningen niet afgelost.Cebuma heeft bevestigd tegenover de Surinaamse Bankiersvereniging dat de inhoudingen zijn gepleegd. Bousaid hoopt dat zo spoedig mogelijk het geld wordt gestort op de rekening van de ambtenaren opdat zij niet in ergere problemen komen.Minister Gillmore Hoefdraad om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat intussen de opdracht gegeven is om de stortingen te verrichten. Volgens hem ligt het aan de interne bureaucratie waardoor de gelden op sommige banken niet op tijd zijn gestort. Bousaid zegt dat de banken bereid zijn als de gelden snel binnenkomen geen boeterente in rekening te brengen en de aflossingen per oude valutadatum te verrichten.