Rechter Cynthia Valstein-Montnor heeft conform de eis van het Openbaar Ministerie (OM) Doorstam veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De dienstdoende leidster, Joany L., kreeg een voorwaardelijke straf van zes maanden opgelegd en een proeftijd van drie jaar. Het OM had vrijspraak geëist, aangezien de directeur volledig verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van het kind. Een derde medewerkster is vrijgesproken van alle schuld.Het drama voltrok zich op 13 oktober 2014. Nadat de baby pap kreeg, is hij op zijn buik op bed gelegd. Op gegeven moment werd geconstateerd dat het kind in ademnood verkeerde. De directeur die niet ter plekke was, heeft het personeel de instructie gegeven om geen actie te ondernemen totdat zij daar was. Ook moesten de ouders gebeld worden.De baby is dood binnengebracht bij de Spoedeisende Hulp. De leidsters is aangezet om te liegen dat het kind levend het opvanghuis heeft verlaten. De ouders hebben erop gestaan dat er een strafrechtelijk onderzoek kwam. Advocaat van de familie, Joan Nibte, zal een schadevergoeding indienen.