Fietstaxi in Havana, Cuba. (Foto's: AFP)





De meeste Amerikaanse burgers die naar het eiland reizen, zullen nu deel moeten uitmaken van georganiseerde reisgroepen. De maatregelen zijn onderdeel van een gedeeltelijke terugdraaiing van het beleid van ex-president Barack Obama voor Cuba. President Donald Trump had deze in juni al aangekondigd.Ambtenaren ontkennen dat deze stappen verband houden met de recente sonische incidenten, gedefinieerd als "gezondheidsaanvallen". Ambassadepersoneel van de VS in Havana heeft tal van gezondheidsproblemen opgelopen door zogenaamde sonische aanvallen. Washington heeft daarop een aantal van zijn medewerkers teruggeroepen.De bilaterale relatie tussen beide landen is nu gezakt naar het laagste punt sinds het presidentschap van George W. Bush. Steven Mnuchin van de Centrale Bank heeft nieuwe regels uitgezet die vandaag ingaan. "We hebben ons Cuba-beleid versterkt om economische activiteit af te leiden van het Cubaanse leger en om de regering aan te moedigen om te streven naar grotere politieke en economische vrijheid voor het Cubaanse volk", zei hij in een verklaring.Volgens de verklaring is het doel om "mogelijkheden voor Amerikanen om deel te nemen aan geautoriseerde reizen naar Cuba te handhaven en de particuliere, kleine bedrijvensector in Cuba te ondersteunen" te handhaven. De maatregelen omvatten een verbod op transacties met 180 door de staat beheerde en in militaire handen geraakte bedrijven. Daaronder vallen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de krijgsmacht, 83 hotels, twee reisbureaus en vijf holdingbedrijven die betrokken zijn bij de georganiseerde toerismesector, tien boetieks in Havana en twee rumstokerijen.Er zijn ook beperkingen opgelegd op uitwisseling van mensen, een reissoort waarbij Amerikanen bij families op het eiland kunnen verblijven. Vanaf nu kunnen deze uitwisselingen alleen plaatsvinden "onder auspiciën van een organisatie die onder de Amerikaanse jurisdictie valt" en vergezeld door een vertegenwoordiger van die organisatie.