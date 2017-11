Onder het EU-embargo zullen geen wapens meer naar Venezuela geëxporteerd worden. (Getty Images)





De sancties volgen nadat een VN-rapport dat in augustus werd vrijgegeven Venezuela beschuldigde van mensenrechtenschendingen en buitensporig geweld tegen de oppositie. Venezuela heeft de beschuldigingen als "leugens" bestempeld en zei dat hij het slachtoffer is van een "imperialistische oorlog".Het land is verwikkeld in een verslechterende economische en politieke crisis die eerder dit jaar massale protesten tegen de regering op gang bracht. Verschillende belangrijke Venezolaanse oppositieleden zijn vervolgd, gevangen gezet of ontdaan van hun politieke rechten sinds Nicolás Maduro in 2013 tot president werd gekozen.Het Hooggerechtshof van Venezuela heeft vrijdag de immuniteit tegen vervolging in getrokken van oppositieleider Freddy Guevara. Het hof zegt dat hij zou worden vervolgd op beschuldiging van het aanzetten tot geweld. Guevara, die de vicevoorzitter is van de door de oppositie gecontroleerde Nationale Vergadering, heeft zijn toevlucht gezocht in de residentie van de Chileense ambassadeur in Caracas.Canada en de Verenigde Staten hebben Venezuela al sancties opgelegd en de tegoeden bevroren van Venezolaanse individuen van wie zij zeggen dat ze betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Volgens het persbureau AFP dat zich beroept op diplomatieke bronnen, zal de EU ook een zwarte lijst van Venezolanen maken. Er zijn echter nog geen namen genoemd van degenen die op die lijst komen. "Het politieke doel blijft om de regering te dwingen aan de onderhandelingstafel met de oppositie te gaan en bij te dragen aan het wegmaken van de huidige politieke crisis", vertelde de bron aan AFP.Van de ministers van Buitenlandse Zaken van de EU wordt verwacht dat het wapenembargo maandag wordt getekend. Lidstaten zijn ook overeengekomen om bedrijven te verbieden surveillanceapparatuur te exporteren die kan worden gebruikt om oppositiefiguren te bespioneren.Venezolaanse functionarissen vegen buitenlandse kritiek routinematig van de tafel als 'bemoeizucht'. President Maduro heeft de sancties die Washington heeft opgelegd aangehaald als bewijs dat 'imperialistische krachten' samenzweren om hem af te zetten. Volgens opiniepeilingen was de populariteit van Maduro na de Amerikaanse sancties voor het eerst sinds maanden gestegen.