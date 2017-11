De Amerikaanse president Donald Trump bestendigt de handelsbetrekkingen met de Chinese leider, Xi Jinping. (Foto: Reuters)





De Amerikaanse handelsrelatie met China is “eenzijdig en oneerlijk”, zei Trump en voegde tegelijk eraan toe dat hij China niet als schuldige aanwijst, maar zijn eigen voorgangers. “Je kunt het een land niet kwalijk nemen te profiteren van andere landen, om de eigen burgers te bevoordelen." Trump sprak tijdens een gezamenlijke persconferentie met zijn Chinese collega Xi Jinping aan het eind van het bezoek. Hij noemde de Chinese leider “een erg speciale man” en is blij dat China zich meer openstelt voor buitenlandse ondernemingen.Xi gaf aan dat met het bezoek van Trump aan Beijing een solide basis is gelegd “voor een solide ontwikkeling van de relatie tussen China en de VS. Het zal meer resultaten en meer voordelen opleveren voor mensen over de hele wereld." Hij vindt het belangrijk om samen te werken en elkaar te respecteren. Dit in het belang van de twee volkeren en de internationale situatie.De Chinese president gaf toe dat er wat fricties zijn in de economische samenwerking, “maar op basis van een win-win samenwerking en eerlijke concurrentie, hopen we al deze kwesties via een openhartige en consultatieve manier op te lossen”. Hij nodigde Amerikaanse bedrijven uit om deel te nemen in het Chinese handels- en infrastructurele project: ‘One Belt, One Road’ (één gordel, één weg - OBOR).Trump die hier en daar wat complimentjes aan Xi uitdeelde, zei dat hij uitkijkt naar het aangaan van “een nog sterkere relatie” tussen de twee landen. De Amerikaanse president gebruikte het staatsbezoek aan China ook om de zorgpunten over Noord-Korea te bespreken. Hij wil dat Xi meer druk uitoefent op Noord-Korea. China kan de kwestie “snel en gemakkelijk oplossen”.Maar de Chinese president denkt er een beetje anders over. Zijn land committeert zich aan de denuclearisatie van Noord-Korea, maar dan wel via voortzetting van de onderhandelingen. China zal de financiële relatie met het land niet verbreken, zoals Washington dat graag ziet.De twee presidenten waren getuige van de ondertekening van de handelscontracten. China gaat Boeing vliegtuigen kopen, auto’s, landbouwproducten, vlees en sojabonen importeren uit Amerika. Het staatsbedrijf China Petroleum and Chemical Corp zal in Alaska naar aardgas zoeken. Chinese mobiele telecombedrijven zullen technische producten bij hun Amerikaanse collega’s betrekken. Omgekeerd wisten Amerikaanse bedrijven als General Electric en Goldman Sachs ook enkele samenwerkingen binnen te halen.Het bezoek aan China startte voor Trump en echtgenote met een rondleiding door de Verboden Stad. Tijdens het thee uurtje toonde Trump een filmpje van zijn kleindochter Arabella Kushner die een liedje in het Mandarijn zong en enkele Chinese gedichten voordroeg. De twee presidenten met hun echtgenoten woonden ook een Beijing Opera show bij en poseerde voor verschillende fotosessies. Het bezoek werd vandaag afgesloten met de ondertekening van de zakelijke contracten en de persconferentie.