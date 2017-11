President Juan Manuel Santos zegt dat het de grootste drugsvangst is die gedaan is bij één politieactie. (Foto: EPA)





President Juan Manuel Santos zegt dat het de grootste drugsvangst in de geschiedenis van het land was, die is gedaan in een enkele politieoperatie. De operatie maakt deel uit van een offensief tegen de machtige Gulf Clan, een drugsbende.De politie zei dat de drugshol toebehoorde aan Dairo Úsuga, ook wel bekend als Otoniel, leider van de Gulf Clan, één van de gevaarlijkste criminele organisaties van Colombia. Veiligheidstroepen jagen al jaren op Otoniel.Er zijn vier personen gearresteerd in verband met de vangst. De drugs heeft een waarde van ongeveer US$ 360 miljoen. In de laatste twee maanden hebben veiligheidstroepen 20 ton cocaïne in Antioquia onderschept.De Gulf Clan is ontstaan uit de overblijfselen van rechtse paramilitaire groepen die in 2006 zijn gedemobiliseerd na een vredesakkoord van de regering. Otoniel heeft de regering in september laten weten dat hij zichzelf wil aangeven. De regering zegt dat dit jaar al meer dan 1.500 leden van de bende is gearresteerd en is de tweede man van de organisatie gedood.