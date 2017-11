Leerlingen hebben in verband met het 130 jaar van de Hendrikschool een wandelmars gelopen. (Foto's: Raoul Lith)





“We zijn wel in de top 5, de 100 procent kunnen we niet halen,” legt het schoolhoofd, Gusta Kesoemoarso de prestatie van de school uit aan Starnieuws. Volgens het schoolhoofd ligt dat aan de inzet van de kinderen. Ze zijn vaker afgeleid, hun accent ligt echt elders. We moeten echt aan ze trekken, maar desondanks lukt het mij en het team om ze de eindstreep te laten halen.”De methode schrijft niet voor dat we met een computer kunnen lesgeven, als we dat konden doen, dan zou dat heel aardig zijn in de belevingswereld van de leerlingen. Kesoemoarso zegt dat de intrinsieke motivatie er moet zijn en dat dit bij een aantal ontbreekt. Ook de controle van de ouders is niet wat het wezen moet. “Tegenwoordig komen ouders heel weinig opdagen.” Veel ouders hebben het druk en nemen een dubbele baan waardoor ze minder tijd hebben om thuis de controle uit te oefenen. Ze geeft aan dat de school in privé sfeer niets kan doen. Het ministerie staat ons bij met het leveren van boeken, terwijl we met het inschrijfgeld proberen de school draaiende te houden.Het is de bedoeling om later deze maand een reünie te houden, zodat oud- leerlingen kunnen deelnemen aan de jubileumviering van de school. Er zal een bijdrage worden gevraagd voor dit evenement. Met het geld wil het schoolbestuur het gebouw renoveren. De school heeft volgens het schoolhoofd enkele gulle gevers. Ze heeft ook anderen opgeroepen om een bijdrage te doen, “want de school is jarig.”Kesoemoarso is blij dat de Wegenautoriteit de parkeervakken voor de school al aanpakken. Door de huidige situatie was het haast onmogelijk voor de kinderen en andere voetgangers om voor de school te lopen. “Ik zie het als een positieve verjaardagscadeau”.Raoul Lith