Minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme opent de conferentie de handelsbanden tussen beide landen moet versterken.





Het is de bedoeling dat er een samenwerking op gang komt in de private sector, de overheid en de verschillende landen. De nadruk ligt op technologie en landbouw, omdat Israël op dit gebied vergevorderd is. “Ook op het gebied van cyber security heeft Israël ruime ervaring. Wat we niet weten is dat veel banken worden gehackt. Zelfs overheden worden gehackt. Het is goed voor elk land om beveiligd te zijn en daarin kunnen de Israëliërs ook een rol spelen, ” zegt Kelvin Jon Ming, CILC-vertegenwoordiger. Hij verwacht dat Israël een wezenlijke bijdrage kan leveren, omdat het geïnteresseerd is in Suriname. “Suriname heeft het land en zij hebben de technologie. Ze hebben een grote belangstelling voor het land, omdat ze de potentie van Suriname kennen,” meent Jon Ming.Welzijn vertelt dat de relatie tussen Suriname en Israël al lang bestaat. We hebben lang voor de onafhankelijkheid van beide landen een verbintenis. Bijna 400 jaar geleden, was Suriname een veilige haven voor joden die vluchtten vanuit Europa. De nakomelingen van de joden vinden we in alle delen van onze gemeenschap. Dit bevestigt een andere belangrijke waarde in onze natie namelijk vrede, respect voor elkaar ongeacht religie, etniciteit, culturele en politieke achtergrond, zegt Welzijn. De synagoge en de moskee die naast elkaar staan is een bekend voorbeeld van ons wederzijds respect als mensen onder elkaar waar Welzijn trots op is.De regering van Suriname is ook blij met de partnerschap met Barbados, om gezamenlijke gronden te vinden om technologische kennis en kunde te delen en om de basis te leggen voor toekomstige investeringen en handel. Erez Zaionce die namens de delegatie uit Israël het woord heeft gevoerd, zegt dat als er specifieke kennis gewenst is die niet aanwezig is in de missie die is afgereisd, er wel verder onderhandeld kan worden.De basis is gelegd tijdens een missie van Suriname in Barbados, waarna de conferentie in Suriname is georganiseerd. Dit is een goed voorbeeld van het belang van het participeren van Surinamers bij missies in het buitenland, omdat ze volgens Welzijn daar de basis leggen. Ondernemers komen niet zomaar naar Suriname, ze moeten de passie proeven die wij hebben.Volgens de bewindsman moeten we als land uitnodigend zijn voor ondernemers en ons eensgezind uitdragen. Hij vindt dat wij zelf een goed ondernemersklimaat moeten creëren. Hij is voorstander van goed overleg tussen de particuliere sector en de overheid. Hij benadrukt dat ondernemerschap de drijfveer van de economie is. Ondernemers moeten initiatief nemen en de overheid heeft de plicht om de ondernemers te faciliteren.De sectoren waar er bijzondere interesse voor is zijn agri-business, visserij, mijnbouw, toerisme, hernieuwbare energie, bouw en constructie, cyber security en environmental technology.Raoul Lith