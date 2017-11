Het voorlopige onderzoek heeft uitgewezen dat Terry samen met een neef naar de winkel liep. Zij liepen aan de rechterkant van de weg, vanuit het dorp in de richting van de Afobakaweg. Het voertuig dat de jongens heeft aangereden, had dezelfde rijrichting.De bestuurder geraakte op een gegeven moment van zijn rijhelft, belandde op de andere rijhelft en reed de jongens op de berm aan. Terry kwam op het voertuig terecht. Hij liet ter plaatse het leven. De ingeschakelde arts stelde de dood vast.De 46-jarige autobestuurder Rinco K. is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij een blaastest blies de dronken chauffeur 820 microgram per liter uitgeademde alcohollucht. Het toegestane alcoholpromillage is 220 microgram. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de bestuurder ingesloten.Het ontzielde lichaam van de tiener is voor obductie in beslag genomen.