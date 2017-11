De ovj ging gedetailleerd in op de feiten. Autar zou SRD 1800 hebben gevraagd om een ingevorderd rijbewijs bij een verkeersovertreding terug te geven. Dit zou Ramdas in orde hebben gemaakt. Het ging om het rijbewijs van een zoon van zijn collega. Een andere kennis van Ramdas heeft SRD 1300 betaald om zijn rijbewijs terug te krijgen. In een derde geval zou SRD 1750 zijn betaald. Een andere man heeft aangegeven dat hij SRD 1500 heeft betaald op het Parket om zijn rijbewijs terug te krijgen.In een ander geval zou Autar US$ 5000 hebben geëist. Bij het in ontvangst nemen van het bedrag is Ramdas aangehouden door de politie. In bijzijn van de politie moest Ramdas bellen naar Autar om het bedrag te ontvangen. De politie heeft de toenmalige ovj aangehouden toen hij het geld in ontvangst nam. Deze kwestie is ook vastgelegd. Ook in een ander geval is buiten procedures om gehandeld, bracht de ovj naar voren.Autar heeft steeds ontkend dat hij geld heeft gekregen van Ramdas. Hij zou opzettelijk ingespeeld hebben op gevallen die de BBS'er heeft aangekaart om hem op heterdaad te kunnen betrappen. Volgens de ovj hebben de verdachten in strijd gehandeld met de hun beroep. Autar heeft ook niet conform de richtlijnen van het Openbaar Ministerie gehandeld. Klein stelde dat het wettig en overtuigend bewijs is geleverd. Op 5 december zullen de raadslieden van de verdachten hun pleidooi houden.