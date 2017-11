De ex-directeuren van de EBS, Kenneth Vaseur en Willy Duiker, staan terecht samen met Dick van Kanten van Greenland, Max Chin Tsoe Liong en Quincy Fernandes. Zij zijn allen op vrije voeten. De rechter wil nog twee getuigen horen. Dat zal gebeuren op 5 december.Paal zei dat er offertes waren zonder prijslijsten. Hij is niet betrokken geweest bij zaken omdat de stukken gesanctioneerd werden door de directie. Zijn afdeling was belast met de technische kant. Ook de afdeling Procurement hield zich bezig met het project aanschaf mobiele noodstroom. Een speciaal team was belast met de uitvoering van het project. De getuige merkte op dat er door gebrek aan duidelijke richtlijnen en geschreven regels veel onduidelijkheid was.Het is niet duidelijk voor Paal waarom Greenland het project toegewezen heeft gekregen. Ook is het niet duidelijk voor hem waarom er meerwerk moest worden gedaan. Het ging om een spoedafdeling omdat er een tekort was aan vermogen. Uit het verhoor blijkt dat de afdeling waar de getuige leiding aan geeft zich bezig heeft gehouden met de technische aangelegenheden, waardoor hij geen gerichte antwoorden kon geven over de procedure die gevolgd is bij aanschaf van aggregaten en andere spullen door EBS.