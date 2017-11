De politie Public Relations meldt dat de negenjarige Riqelme Cronie dinsdag bij een verkeersongeval is omgekomen. De jongen bevond zich in een schoolbusje. De politie van het ressort Richelieu trof ter plekke de autobus met scholieren en een personenauto aan. Volgens het voorlopige onderzoek reden zowel het busje met de scholieren erin alsook de personenauto vanuit Tamanredjo in de richting van Paramaribo.Gekomen ter hoogte van Richilieu beschreef de schoolbuschauffeur een rechtse bocht in de richting van het Richelieuproject. Tegelijkertijd maakte de 29-jarige Renato V. een inhaalmanoeuvre. Hij haalde twee voertuigen in en heeft vermoedelijk de schoolbus laat opgemerkt. De personenauto kwam in botsing met de schoolbus die omsloeg. Riqelme kwam vermoedelijk met zijn hoofd vast te zitten tussen het voertuig en het asfalt met het voor hem noodlottige gevolg. De overige scholieren hebben lichte verwondingen opgelopen.De veroorzaker Renato V. is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de autobestuurder ingesloten. Hij verkeerde niet onder invloed van alcohol.