Enkele van de schilderingen aan de voorkant van de Centrale Markt. De markt wordt wordt verfraaid.





De kunstenaars die aan het project hebben gewerkt zien graag dat er zoveel mogelijk foto’s en selfies voor de muur worden gemaakt. Immers het is ook deels eigendom van de samenleving. Marktmeester John Lecton is onder de indruk van het schilderwerk. Hij zal het waar mogelijk ook promoten.In de schildering zijn Surinaamse cultuurelementen verwerkt waarbij Parbo bier de rode draad is. Verder is er ook veel gewerkt de kleur rood en contrasten zwart en wit. De schildering moet een grote samenloop vormen van deze zaken. Nostalgische elementen zijn de bar bij de Nieuwe Haven die beschilderd is met het logo van Parbo bier, een bekende scène uit de filmen ook de Waterkant.Een uitdaging van het project was de tijd voor het aanbrengen van de schildering. Er kon namelijk alleen in de avond en op zondag worden gewerkt, aangezien de markt zes dagen in de week open is. De drukte van de markt maakte het niet mogelijk overdag te werken aan de muurschildering. Hierdoor heeft het proces van de plaatsing haast anderhalve maand geduurd. Ook de 'aroma' die de wildplassers achterlieten op de muur, zorgde voor wat oponthoud gezien de schilders even moesten bijkomen na die te hebben ingeademd. Desondanks is de schildering in een aardig tempo geplaatst en mooi afgewerkt, zegt Headley. Er zijn ook twee gedichten van Zulile Blinker op de muur aangebracht. Hiermee is de muur ook voorzien van dichtkunst.De schildering is onderdeel van het moderniseren van de markt. Ook de verlichting is aangepakt. De Centrale Markt moet binnen een half jaar een compleet fris en vernieuwd gezicht hebben. Het laatste blok van de markt is zondag van een schilderbeurt voorzien, de muren aan de voorzijde van een nieuwe verflaag en het trottoir is voor een goed deel aangepakt.Switi Rauw is een project van Kevin Headley (SU) en Hedy Tjin (NL). Het hoofddoel is stadsverfraaiing met behulp van kunst. Door legale streetart worden verwaarloosde muren en of plekken langs de weg geschilderd. De organisatie heeft de afgelopen twee jaren op een laag pitje gedraaid, onder meer door de verslechterde economische situatie van het land waardoor de aanschaf van materialen steeds prijziger werd, en sponsoring vinden voor de beschildering van muren ook moeilijker werd. De leden hadden het ook druk met hun eigen activiteiten. Er zijn wel kleine projecten uitgevoerd of de leden hebben op persoonlijke basis muren geschilderd. Voor het komende jaar bekijken Tjin en Headley welke projecten uitgevoerd kunnen worden waarbij jongeren worden aangemoedigd om aan streetart te doen.