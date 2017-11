De relatie tussen Suriname en China wordt steeds hechter en samenwerking neemt toe. Dit jaar volgde 400 Surinamers een training of seminar in China. En personen in beide landen willen steeds meer over elkaar weten. “Cultuur vormt de ziel van landen en volkeren”, zegt China ambassadeur Zhang Jinxiong. Wie China wil begrijpen, moet eerst meer weten over de Chinese cultuur. Deze is ook deel van de multi-etnische Surinaamse cultuur. De filmwereld, als deel van kunst en cultuur, “speelt een integrale rol bij het overbruggen van de kloof van kennis en het bevorderen van wederzijds begrip”.De ambassade organiseert het festival weer met de Suriname Chinese Vriendschap Associatie (SCVA). Vorig jaar was het festival een groot succes. Het was deel van de feestelijke activiteiten ‘40 jaar diplomatieke banden Suriname -China. De organisatoren werden hierna overspoeld met goede reacties en de vraag voor herhaling en meer films.De ambassade bekijkt de mogelijkheid om de Chinese films op een reguliere basis te vertonen, naast het festival als jaarlijkse evenement. Ook dit keer houdt de organisatie een speciale filmdag voor senioren burgers en kindertehuizen. In de toekomst wil zij het festival ook naar de districten brengen.De vijftien films zijn nieuwe producties en tonen een gevarieerd beeld van China: de natuur, cultuur, geschiedenis en het dagelijks leven. Er zijn verschillende genres: drama, comedy, familie, martial-arts, action en thriller.De openingsfilmis het avonturenverhaal van drie dierenfamilies. De film bevat niet eerder getoonde beelden over China’s natuurschoonheid, de wildernis en het uitgestrekte berglandschap. De film was afgelopen april de highlight op de Dag van de Aarde (Earth Day). Opbrengsten gingen naar WWF voor de bescherming van panda’s.De Chinese filmindustrie is groeiende – tweede grote na Hollywood en er worden steeds meer coproducties gemaakt. De boxoffice cijfers in China en Amerika tonen een stijgende lijn. Zo noteert, een action uit juli 2017 opbrengsten van meer dan US$ 850 miljoen. De filmsenbrachten elk US$ 150 om US$ 127 miljoen op.China probeert de komende vijf jaren via het Chinese Films Worldwide Releases-programma ongeveer 15 top films in honderd buitenlandse steden te tonen. Afgelopen vijf jaar zijn er wereldwijd al 390 Chinese filmfestivals gehouden.Vanavond voeren ambassadeur Zhang en SCVA-voorzitter Dirk Currie het woord tijdens de feestelijke opening. Er zijn ook videoboodschappen van Lu Chuan, regisseur vanen Zhang Yang, regisseur van. De leerlingen van de Chinese Arts and Culture Center in Suriname tonen hun danstalenten.De top films binnen de selectie staan twee keer op het filmschema dat tot en met 9 december is. Dit om zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid te stellen deze te zien. Filmliefhebbers kunnen hun gratis kaartjes ophalen bij het loket van TBL, volgens het principe van 'first come, first serve’.De organisatie krijgt ondersteuning van Union Pay, Southern Commercial Bank, Starcity Culture, Associatie van Chinese Ondernemingen in Suriname en de Suriname Chinese United Association.