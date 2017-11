Mensen steken de straat over in New Delhi. De smog hangt heel laag in de miljoenenstad. (Foto's: Reuters)





De miljoenenstad Delhi is gehuld in dikke smog. Op sommige plaatsen zijn de maximale vervuilingsmetingen van 500 genoteerd. Het is de hoogste cijfer op de luchtkwaliteitsindex van de overheid, die het aantal giftige deeltjes meet. "De luchtkwaliteit in Delhi verslechtert. We kunnen in dit stadium geen concessies doen aan de gezondheid van kinderen," zei plaatsvervangend hoofdminister Manish Sisodia, die de sluiting tot zondag heeft opgedragen. De regering in Delhi, die de stad beschreef als een "gaskamer", had eerder scholen voor jonge kinderen woensdag alleen laten sluiten.In de afgelopen jaren heeft de overheid in Delhi anti-vervuilingsmaatregelen getroffen, waaronder beperkte autogebruik en belastingheffing voor trucks die door de stad rijden. Echter zijn slechts enkele maatregelen geslaagd in hun opzet. De federale regering van premier Narendra Modi heeft er bij Delhi en de omliggende noordelijke staten op aangedrongen om onmiddellijk de gevaarlijke niveaus van vervuiling in de hoofdstad aan te pakken, zelfs als dat inhoudt dat helikopters moeten worden ingezet om water te sproeien."Alle mogelijke stappen om de situatie aan te pakken zijn al vastgesteld. Het gaat er nu om deze in uitvoering te brengen", schreef de federale minister van Milieu, Harsh Vardhan, op het sociaal netwerk Twitter. Vardhan heeft de omliggende deelstaten Punjab, Haryana en Uttar Pradesh aangespoord om de verbranding op boerderijen te verbieden. Samen met de hoge concentraties uitlaatgassen en het stof van bouwplaatsen, draagt de verbranding op boerderijen in belangrijke mate mee aan de vuile lucht.De regering van Delhi zei dat ze bijeenkomsten met staatsministers houdt om de verbranding op boerderijgen te bespreken. Maar velen zien de maatregelen als te laat en weinig effectief. "Niemand lijkt de ernst van het probleem te begrijpen", zei dr. Naresh Trehan, de voorzitter en directeur van het Medanta Heart Institute.In november vorig jaar moesten ongeveer een miljoen kinderen noodgedwongen de school missen door de grootste vervuiling in bijna 20 jaar in de stad. Duizenden werknemers hadden zich ziek gemeld, terwijl er mensen in rijen stonden om gezichtsmaskers te kopen. Ook dit jaar maken bewoners zich zorgen. De Indian Medical Association heeft er bij de organisatoren op aangedrongen om de grootste marathon in Delhi die voor 19 november gepland staat, af te blazen om hardlopers en vrijwilligers te beschermen.Als de vervuiling toeneemt, zegt de regering, zullen noodmaatregelen, zoals de opschorting van de bouwactiviteiten in werking treden. Maatregelen op lange termijn, zoals het verbeteren van het openbaar vervoer en het verbieden van het gebruik van brandstof uit de vuile industrie, zijn vereist, zegt Anumita Roychowdhury van het Centrum voor Wetenschap en Milieu van New Delhi. "Zonder de systeemwijzigingen zullen de reikwijdte en de impact van de noodmaatregelen beperkt zijn," voegde ze eraan toe.