Als iemand van Commewijne voel ik me heel trots over het plan om het fietspad aan de Rechteroever van het district Commewijne drastisch aan te pakken. Eens waren er zoveel bloeiende plantages (ongeveer 700) in dit district, thans zijn er slechts enkele nog goed draaiende overgebleven.Velen weten het misschien niet, dat de Rechteroever een heel vruchtbaar gebied is.Door het ontbreken van de dam, komt er zoutwater op de plantages/percelen, waardoor de landbouw kapot is gegaan. De opeenvolgende regeringen hebben geen aandacht geschonken aan dit probleem.Parlementariërs/politici, die geboren en getogen zijn in mijn district, hebben de mensen letterlijk in de maling genomen! Reeds in 1977 heb ik persoonlijk dit euvel aangekaart bij de toenmalige parlementariërs: Cornelis Ardjosemito, Ruben Setrowidjojo, later minister van SozaVo, Hubert Asmoredjo (KTPI/NPK 2) en bij Ir. George Hindori (HPP/NPK 2).De VHP parlementariër/DNA –lid, Chan Tilakdharie; alsook de Frontregering heeft dit district al 15 jaren verwaarloosd. Het DNA-lid Sheilendra Girjasing heeft wel zijn stem laten horen over de in slechte staat verkerende bruggen en de weg van Alkmaar; alwaar enkelen levens zijn te betreuren! Deze weg verkeerde in mijn jeugdjaren in een zeer deplorabele staat en is tijdens de Revo-tijd betegeld en verkeert thans in een zeer slechte staat.Veel landbouwgronden aan de Linkeroever liepen onder water en de waterkerende dam kwam maar niet. De Frontregering, die in de periode 1987- 2005 aanzat, heeft haast niets gerealiseerd voor Commewijne. Tijdens de huidige regering Bouterse 2 is het een feit geworden.Indien het grootse project van de Rechteroever een succes wordt, zal het zeker de Commewijners in vele opzichten ten goede komen. Het toerisme zal zonder meer toenemen en de werkgelegenheid zal worden bevorderd.Heden ten dagen gaan veel dagjesbezoekers naar de plantages, z.a. Johanna Margaretha, Frederiksdorp, Rust & Werk, Marienburg, Nieuw-Amsterdam, Spierigshoek, Katwijk, Tamanredjo, Alkmaar.Hopelijk zullen de financiële middelen zo spoedig als mogelijk worden vrij gemaakt en dat het niet te lang op zich laat wachten op de uitvoering van het gigantisch project. Het beoogde plantagepad zal zeer zeker bijdragen tot een beter leefbaar klimaat en voor welvaart van het district Commewijne en de bevolking!