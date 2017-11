LVV-minister Soeresh Algoe ondertekent het Codex-project. Links op de foto Curt Delice van IICA en rechts de Chileense ambassadeur, Fernando Schmidt. (Foto: NII)





Chili is voorzitter van de, waar dit project uit voortvloeit. Codex (Alimentarius Commission) is een internationaal forum dat internationale normen voor voedselproducten ontwikkelt. Deze normen moeten de internationale gezondheid beschermen en eerlijke handel in voedselproducten bevorderen. Aangezien Suriname probeert de voedselproducent voor de Caricom te worden, is het volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) belangrijk dat het land aan diverse internationale voedselveiligheidsstandaarden voldoet.Suriname is 33 jaren geleden lid geworden van Codex. Vorig jaar is het Codex-project in het land geïntroduceerd. Tijdens een workshop tijdens de launch is de nadruk gelegd op de oprichting van een Nationale Codex Comité (NCC). Op de bijeenkomst vorig jaar is ook een Codex Procedure Manual samengesteld waarin de structuur van het NCC wordt uitgewerkt. Het ministerie van LVV heeft in augustus het NCC geïnstalleerd, waarin vertegenwoordigers van vertegenwoordigers en organisaties zitten. Met assistentie van Chili is daarna de Codex Procedural Manual ontwikkeld. IICA heeft een faciliterende rol, waarbij zij de vijf landen ondersteunt met de uitvoering van het project.