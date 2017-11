Een voetganger is de 65e verkeersdode van dit jaar geworden. Het slachtoffer werd dinsdag aangereden te Cabendadorp in het district Para.De voetganger heeft ter plaatse het leven gelaten. Starnieuws verneemt dat de autobestuurder onder invloed van alcohol verkeerde.Het ontzielde lichaam is voor obductie in beslag genomen. Er zijn geen verdere bijzonderheden bekend.