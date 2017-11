Leerlingen van Moengo samen op bedrijfsbezoek bij SWM Moengo. In het midden met jeugdparlementariër Mudji Amatdaklan en Marlon Tirtaminawi van SWM. (Foto: Ala-D Media)





Tijdens de rondleiding kregen de scholieren informatie over de bedrijfsprocessen, drinkwatervoorziening en het produceren van drinkwater, vertelt initiatiefnemer Mudji Amatdaklan die tevens jeugdparlementariër is van het district Marowijne. Dit eendaagse educatief project is volgens hem tot stand gekomen nadat hij vragen kreeg van enkele leerlingen. Ze wilden onder meer weten welke studies gedaan moeten worden om binnen dit staatsbedrijf aan de slag te gaan. Ze hadden vragen over de lage druk en waarom de smaak van het water anders is dan in overige delen van het land. Een belangrijke vraag die ook door de dienstleiding beantwoord moest worden, is of het water veilig is omdat soms 'vuil' water uit de kraan.De aanstaande 'hydrologen en waterdeskundigen' kregen de garantie van Marlon Tirtaminawi, hoofd van de afdeling Distributie bij SWM Moengo, de garantie dat het water veilig is en periodiek wordt getest op onder meer kwaliteit en smaak. Het overgrote deel van het verzorgingsgebied krijgt gezuiverd water uit de Cotticarivier. Doordat dit water goed gezuiverd moet worden met onder andere chloor, maakt dat het een aparte smaak heeft, verduidelijkte hij. Het diensthoofd wees ook erop om zuinig om te gaan met water. Amatdaklan kijkt tevreden terug op deze educatieve dag.Ala-D Media