De maritieme overeenkomst regelt de noordelijke grens in de territoriale wateren van Suriname en buurland Frans-Guyana (Frans overzees gebied). Partijen zullen ook een verklaring voor samenwerking op maritiem gebied tekenen. De ceremonie vindt plaats in Hotel Montmorin, het hoofdkwartier van het ministerie dat gaat over alle Franse overzeese gebiedsdelen. Beighle en delegatie vertoeven sinds het weekend - na terugkeer uit Morocco - in Parijs.De ondertekening zou eerst op donderdag 26 oktober te Maripasoula, Frans-Guyana plaatsvinden. Girardin reisde die dag mee met de Franse president Emmanuel Macron, die bij aankomst in Cayenne gelijk zou doorvliegen naar dit Franse dorp aan de Marowijnerivier. De twee ministers zouden elkaar daar ontmoeten en tekenen.Ook de ondertekening van het rechtshulpverdrag Suriname-Frankrijk was voor die dag gepland. De tekst is nog niet helemaal gereed, liet Girardin toen aan de pers weten. Partijen werken nu nog eraan en binnenkort wordt ook dit document getekend. Suriname en Frankrijk gaan verder in hun justitiële samenwerking. Na de ondertekening van het rechtshulpverdrag, komen belanghebbenden weer bijeen om een uitleveringsverdrag Suriname-Frankrijk op te stellen. Het vaststellen van de duidelijke grenslijn in de territoriale wateren van Suriname en Frans-Guyana is strategisch en economisch belangrijk voor de verdere samenwerking. Zoals in het kader van de nieuwe politiesamenwerkingsovereenkomst.De Fransen gaven eerder aan dat het goed is om te weten wat de status is van de activiteiten aan elke zijde. Zo hebben al twee landen last van illegale visserij in zee en wordt met de grensbepaling duidelijker voor een ieder wie in wiens water legaal of illegaal vist en wie mag optreden. Ook voor offshore onderzoek naar aardolie is de juiste grensvaststelling bepalend.In oktober 2013 startte de Fransen aan boord van het hydrografische en oceanografisch ingerichte marine boot Borda met een onderzoek naar de grenslijn. Ze werkten met satellietfoto’s, zette basispunten uit op beide oevers voor een denkbeeldige middenlijn van de Marowijnerivier en gingen 40 kilometers stroomopwaarts voor de technische berekeningen. In Parijs zijn alle gegevens geanalyseerd en zijn de onderhandelingen verder gevoerd.