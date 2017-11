President Desi Bouterse luistert naar vragen Assembleeleden. (Foto: Raoul Lith)





De president merkte op dat voorkomen moet worden dat bij privatisering de aandelen niet terechtkomen bij mensen die kapitaalkrachtig zijn. Er moet samen hieraan gewerkt worden, het gaat om een nationale aangelegenheid, zei Bouterse. Voordat tot privatisering overgegaan wordt, moet dit vraagstuk goed bediscussieerd worden, waardoor er vertrouwen is in elkaar.Terwijl er gewacht wordt op het IDB-rapport, moeten de staatsbedrijven hun huiswerk maken. Zij moeten ervoor zorgen dat de financiële verslaglegging in orde wordt gemaakt. De Wet op de Jaarrekening moet worden nageleefd. Parastatale instellingen moeten in staat zijn commercieel gezond te draaien, stelde de president.