NDP-fractieleider André Misiekaba, permanente vertegenwoordiger van DNA bij ACP/EU. (Foto: Raoul Lith)





Voordat een definitief besluit wordt genomen om EPA niet te ratificeren, moet Suriname wat huiswerk maken. Er is nog maximaal zes maanden de tijd hiervoor. Daarbij moet een inventarisatie gemaakt worden wat en hoeveel uitgevoerd wordt naar de EU. Ook is het nodig om precies te weten wat uit de EU geïmporteerd wordt. Zijn er andere markten voor deze producten? Misiekaba stelde dat de regering enkele belangrijke besluiten moet nemen. President Desi Bouterse zei dat inhoudelijk op deze kwestie ingegaan zal worden tijdens de begrotingsbehandeling.Misiekaba besprak de historie tussen de ACP en EU. Hij benadrukte dat in de internationale handel emoties geen rol spelen. "Er geldt slechts één ding: belang!Wat EU betreft, ging het nooit om de ontwikkeling van de ACP landen, het ging altijd om de ontwikkeling van Europa! De voordelen waren voor Europese bedrijven in de koloniën bestemd. Toen na de onafhankelijkheid van de koloniën vele van die bedrijven uiteindelijk in handen kwamen van de nieuwe zelfstandige landen, zocht de EU naar manieren om de preferentiële regelingen te stoppen," betoogde de politicus.ACP landen hebben geen baat bij vrijhandel met de EU, aangezien deze nog steeds en nog meer vereisten stelt aan exporten uit de ACP landen. Er zou dus nauwelijks geëxporteerd kunnen worden door de ACP landen naar de EU, stelde Misiekaba. "De ACP landen zijn goedkope grondstoffen leveranciers, maar willen dat veranderen door hun eigen grondstoffen zelf te processen en deze verwerkte producten te exporteren, waarvoor ook goede infrastructuur, transport, zee en luchthavens, energie, marketing en distributie nodig zijn. Maar dit wilt de EU niet!Want u moet grondstoffen blijven leveren! De EU heeft geen grondstoffen en haalt de grondstoffen uit de ACP landen om ze te verwerken om vervolgens de verwerkte producten weer te exporteren naar de ACP landen en daar goed aan te verdienen, zoals Europa al eeuwen doet."In 2008 heeft de EU alleen met de Caribbean/Cariforum in 2008 een nieuwe handelsovereenkomst (EPA) gesloten. Tot op heden, november 2017, hebben slechts 14 van de 48 Afrikaanse ACP landen een EPA met EU, en slechts 2 van de 15 Pacific ACP landen (Papoea Nieuw Guinea en Fiji). De EPA heeft niet geleid tot meer exporten naar de EU, maar wel tot meer importen uit de EU!, concludeerde Misiekaba.