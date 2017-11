De echtgenote van Rahman heeft zondag 5 november aangifte van vermissing gedaan op het politiebureau Geyersvlijt. Zij verklaarde dat haar echtgenoot op zaterdag 4 november uit huis is gegaan. Toen hij tot zondagmorgen niet thuis was en telefonisch niet bereikbaar was, deed zij aangifte.Het ontzielde lichaam is door de nabestaanden positief herkend. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is het lijk voor obductie in beslag genomen. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de Public Relations van de politie.