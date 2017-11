Presidentieel adviseur Milieu, Winston Lackin (l), woont in Duitsland de 23e Klimaat Conferentie bij. (Foto:NII)





Lackin zal namens Suriname tijdens de Klimaatconferentie wederom aandacht en ondersteuning vragen voor het gegeven dat het land behoort tot de 10 meest kwetsbare landen in de wereld als gevolg van de negatieve effecten van klimaatverandering.Suriname zal de wereldgemeenschap vragen om ondersteuning voor diverse concrete programma’s en projecten. Het gaat om onder andere technische en financiële assistentie ten behoeve van de uitvoering van ontwikkelingsplannen en projecten, die onderdeel zijn van de verplichtingen die Suriname is aangegaan voor de implementatie van de Duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).In de marge van de wereldconferentie zal onder meer een tentoonstelling waar culturele rijkdommen en toeristische trekpleisters van Suriname worden getoond, ter bevordering van de toerismesector in Suriname.Suriname levert reeds vóór het bestaan van het Klimaatverdrag van 1992 een positieve bijdrage aan het mitigeren van de negatieve gevolgen van klimaatverandering, omdat het land met 93 procent bosbedekking koolstof opslaat. Suriname is hierdoor een van de weinige ‘carbon negatieve’ landen in de wereld.In de delegatie zitten functionarissen van Coördinatie Milieu van het Kabinet van de President, de directeur Planning en Onderzoek van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht/SBB, Rene Somopawiro en Sieuwnath Naipal, Leerstoelhouder Klimaat Verandering en Water van de Anton de Kom Universiteit Suriname. De delegatie zal later deze week worden ondersteund door de ambassadeur van Suriname in Parijs, Reggy Nelson, Cedric Nelom, waarnemend directeur van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname en Armstrong Alexis, Deputy Resident Representative van de UNDP in Suriname, in de hoedanigheid van Technisch Adviseur, zegt het NII.