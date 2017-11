Starnieuws verneemt dat er meer dan twintig kinderen in de schoolbus zaten. Na de aanrijding sloeg de bus over de kop. Verschillende kinderen hebben verwondingen opgelopen.De politie van Richelieu is nog bezig met het onderzoek. De personenauto is vermoedelijk de veroorzaker van de aanrijding. Het slachtoffer is ter plekke overleden. Het aantal verkeersdoden is gestegen naar 64 voor dit jaar.