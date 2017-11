De prijs van een liter benzine bij GOw2 gaat met twee cent omhoog vanaf vandaag. De pompprijs blijft echter lager dan die bij SOL en RBE. De consument betaalt bij deze oliemaatschappij SRD 6,10 bij GOw2 voor een liter benzine. De dieselprijs is niet aangepast en blijft op SRD 5,67 per liter.Op 6 oktober was de pompprijs bij SOL als een raket omhoog geschoten van SRD 6,26 naar SRD 6,80. Op 20 oktober daalde de prijs naar SRD 6,32. Vandaag gaat de nieuwe prijs van SRD 6,15 in.Door de fluctuerende wereldmarktprijs voor brandstof, wordt bij elke nieuwe lading een prijs vastgesteld. De prijs wordt na verificatie bekrachtigd door het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme.