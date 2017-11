André Misiekaba, fractieleider van de NDP tijdens de tweede ronde van de algemene politieke beschouwing. (Foto: Raoul Lith)





"Voorzitter, ik juich het ten zeerste toe dat het programma uit de lucht is, en ik ga u zeggen waarom. Ik heb mijn collega’s goed gevolgd, want om te rechtvaardigen waarom volgens hen de handeling van de minister onjuist is, zeggen ze: 'want Limbo beledigt ook en Limbo (Clifton Limburg) beledigt mij ook'. Over beledigen gesproken, kunnen we tijd doorgaan, want wat naar het adres van ondergetekende wordt geslingerd door een ongeleide politieke snood is niet eenvoudig. Maar voorzitter, tan tiri a no don... tan tiri a no don. Politieke ontwikkelingen in de naaste toekomst zullen antwoord op dat fenomeen geven... Het programma van Limbo wordt dus genoemd als rechtvaardiging voor dat onding datgenoemd werd," stelde de politicus.Misiekaba zei dat Limbo scherp is, soms loopt hij op de lijn. Hij kan begrijpen dat Limbo een doorn in het oog is van politieke tegenstanders. "In twee van de 1000 gevallen ben ik het ook niet eens met hem. Wat Limbo wel onderscheidt van anderen is dat hij, als het moet, ook de coalitie aanpakt. Verder is Limbo de man die soms komt en zegt, 'sorry, esde mi ede ben waran en mi tak’ wan tu sani, mijn verontschuldiging'. Bovendien stelt Limbo zijn programma open voor eenieder, ook voor de politieke tegenstander. Als ze niet gaan is dat niet zijn schuld. En nogmaals, ik begrijp dat Limbo politieke tegenstanders met hun billen bloot legt. Dat is niet prettig. Wat die politieke tegenstanders moeten doen, is daarop een politiek antwoord formuleren. Is deel van het politiek spel."Intussen hebben de politieke tegenstanders 'Limbo-gelijkende' programma’s ontwikkeld, meent Misiekaba. Als ze geen effect of impact sorteren is niet de schuld van Limbo, maar dat onding datgenoemd werd, kan nimmer worden vergeleken met Limbo’s programma. "Datding was een ordinair geklets. Want er is een groot verschil in wat een satirisch programma moet zijn en wat daar onder het mom van satire wel niet allemaal de ether in werd geslingerd. Ik kan u tal van namen van mensen noemen die zich diep beledigd hebben gevoeld, doch geen juridische stappen hebben ondernomen maar wel aan de bel hebben getrokken. De vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid zijn gebonden aan verantwoordelijkheden die krachtens de wet voortvloeien en zijn absoluut geen vrijbrief voor het beledigen, zaaien van haat, discrimineren enzovoorts. De minister had naar mijn mening geen andere keus dan het programma uit de lucht te halen. Die maatregel moest drie jaren terug zijn genomen. Minister, de fractie van de NDP staat achter u in deze".Misiekaba zei dat de oppositie die vandaag moord en brand schreeuwt over deze kwestie, kennelijk omdat het programma politiek in haar kraam paste, heeft toen zij aan de macht waren de volgende acties gepleegd, veelal was er niet eens een brief. Het een en ander werd telefonisch afgehandeld. "Laten we even een duik nemen in het recente Surinaamse journalistiek archief.- Suriname Vandaag met Nita Ramcharan is toen door de NF regering gestopt. Toen was het wel goed!- Suriname Vandaag met Giwani Zeggen is toen door NF gestopt. Toen was het wel goed!- Discussie over SAP live vanuit Torarica op ATV is toen door NF gestopt. Toen was het wel goed!- Programma 'te gast bij Gerold' op SRS is toen door NF gestopt. Toen was het wel goed!- Avros is door de NPS regering Pengel uit de lucht gehaald (dit is iets langer terug gebeurd). Toen was het ook goed!"Als het toen wel goed was en het vandaag niet goed is, is het de vraag op basis waarvan de handeling van de regering toen wel goed was en nu niet meer goed is?, stelde Misiekaba. Is er sprake van voortschrijdend inzicht? Of is het wispelturig en opportunistisch gedrag van de oppositie en past hier wat de wijze Anton Paal vaak pleegde te zeggen:"Laat de discussie met het veld worden gevoerd en laat uiteindelijk die mediaraad komen, zodat orde op zaken kan worden gesteld", merkte de NDP-fractieleider op.Over het Nationaal Informatie Instituut (NII) is Misiekaba goed te spreken. Hij complimenteerde NII met het succes dat na ongeveer drie maanden van officieel opereren is geoogst. "Er is heel lang geklaagd door zowel oppositie als coalitie over de povere overheidsvoorlichting en informatievoorziening. Nu zien we dat de informatie op een goed verzorgde, betrouwbare en structurele wijze door NII en haar vertakkingen wordt gepresenteerd. De burgerij kan nu op één plek de informatie van de overheid vinden. Proficiat NII. Ga zo door. Bouw de zaak verder uit en wordt steeds beter en beter."