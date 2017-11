President Desi Bouterse beantwoordt vragen in De Nationale Assemblee over het beleid dat gevoerd zal worden in 2018. (Foto: Raoul Lith)





De president heeft meegedeeld dat de Anti-corruptiewet intussen is afgekondigd. De uitvoeringsbesluiten worden voorbereid door het ministerie van Justitie en Politie. Er moet een anticorruptie commissie worden ingesteld door de president. Drie voordrachten moeten gedaan worden door Justitie en Politie, verder het Openbaar Ministerie, CLAD en Belastingen. De commissie zal belast zijn met de preventieve werking van corruptie en zal signalen van misstanden vroeg kunnen signaleren.Bouterse merkte op dat de historische ontwikkelingen bij de rechterlijke macht duidelijk te merken zijn. De opmerkingen van de waarnemend Hofpresident en de procureur-generaal spreken volgens de president boekdelen. Hij stelde dat deze instituten erkenning en waardering toegekend worden.Het project Safe City is in voorbereiding, waarbij diverse ministeries betrokken zijn. In het eerste kwartaal 2018 zal dit project worden uitgevoerd. De president ging in het algemeen in op de vragen die gesteld zijn de vorige week tijdens de algemene politieke beschouwing. Hij merkte op dat tijdens de begrotingsbehandeling ingegaan zal worden op details.