De vervuiling in Noida, een buitenwijk in Delhi, India. (Foto: Maanvinarcisa)





De Indian Medical Association heeft er bij de grootste hardloopwedstrijd van de stad op 19 november op aangedrongen om lopers en vrijwilligers te beschermen tegen blootstelling aan hoge niveaus van dodelijke deeltjes die zich diep in de longen nestelen. De associatie zegt dat de luchtkwaliteit in de ochtenduren bijzonder slecht is. De marathon staat gepland voor de vroege ochtend.De luchtkwaliteitsindex, die de concentratie van giftige deeltjes in de lucht meet, heeft vanmorgen het "ernstige" niveau van 451 bereikt op een schaal waarbij de maximumwaarde 500 is. Een index die net boven de 100 is wordt door de Centrale Raad van Vervuilingscontrole als ongezond beschouwd. Op het ernstige niveau zullen zelfs gezonde mensen worden getroffen, terwijl degenen die bestaande ziekten hebben zwaar worden getroffen, zegt de raad.Een dikke mist die over de uitgestrekte stad hing, verslechterde de omstandigheden. Bewoners klaagden over pijnlijke ogen en irritatie in de keel. In sommige delen van Delhi was de luchtkwaliteit zo slecht dat het boven het maximumniveau lag, volgens de real-time luchtkwaliteitsindex van de Amerikaanse ambassade. Het stond op 999 voor het RK Puram gebied waarboven geen metingen beschikbaar zijn.Dat niveau is gelijk aan het roken van 50 sigaretten per dag, verklaarde Dr. Arvind Kumar, voorzitter van Borstoperatie in het Sir Ganga Ram-ziekenhuis. "We bevinden ons in een medische noodsituatie, scholen moeten worden gesloten, we moeten deze niveaus naar beneden halen. We verkorten allemaal ons leven."In november vorig jaar werden ongeveer een miljoen kinderen gedwongen thuis te blijven van school, duizenden werknemers meldden zich ziek en vormden zich wachtrijen buiten winkels met gezichtsmaskers toen New Delhi worstelde met de ergste vervuiling in bijna 20 jaren. Uitstoot van voertuigen en stof van bouwplaatsen waren de factoren die verantwoordelijk waren voor die piek, naast vuurwerk en verbrandingen door boeren.Bharti Airtel, de grootste telecomoperator van het land die de Delhi-race sponsort, zegt dat de organisatoren ervan verzekerd zijn dat er stappen worden ondernomen om de impact van luchtvervuiling op de hardlopers te verminderen. Op de hele baan wordt zout vermengd met water gestrooid om ervoor te zorgen dat stofvervuiling minimaal is, zegt hij. Op de route zijn geen voertuigen toegestaan. Maar in de toekomst zal de overheid stappen moeten ondernemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, aldus het bedrijf in een verklaring."Luchtverontreiniging brengt ernstige gezondheidsrisico's met zich mee en het is belangrijk dat deze zorgen dringend en adequaat worden aangepakt door de autoriteiten opdat Airtel zich volgend jaar en daarna kan blijven associëren met het evenement", zei het telecombedrijf in een verklaring.