Koulen staat Anthony V. bij. Hij wordt ervan verdacht dat hij zich op verschillende momenten in maart 2017 schuldig heeft gemaakt aan oplichting en verduistering van een buitenboordmotor. De verdachte hield de benadeelde voor dat hij zijn toekomstige buurman zou worden. Ook hield hij de man voor dat hij geldschieter was. Zo won hij het vertrouwen van de benadeelde in. Hij lichtte de man voor US$ 2.500 en SRD 250 op. Volgens Koulen kan er geen sprake zijn van verduistering van de buitenboordmotor, omdat deze teruggevonden is. De raadsman benadrukt dat zijn cliënt niet de gelegenheid heeft gehad om deze op te halen. Hij vraagt zich af hoe het bewijs dan geleverd kan zijn.Het OM stelde dat feit is dat de verdachte de buitenboordmotor meenam. Verder heeft Anthony V. het vertrouwen van de benadeelde geschaad. De verklaringen van de benadeelde en die van de verdachte komen volgens het OM aardig met elkaar overeen. De verdachte ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan oplichting. Op 20 november komt de advocaat van de medeverdachte Ricardo A. aan het woord. Op die dag zal deze zaak dan verder worden behandeld.