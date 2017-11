Rivielino 'Sulaiman' MacAndrew (links) ontvangt zijn prijs uit handen van Anwar Alibux van Al-Khemia.





Een recent gedetailleerd 3D tekenmodel van de Aquaponics Learning Installatie (ALI-1) die door hem is gemaakt, hebben landbouwingenieurs gebruikt om een verbeterd model te ontwikkelen. Door het interactieve 3D model konden ingenieurs in real-time aanpassingen plegen om hun ideeën en verbeteringen toe te passen zonder de langere empirische onderzoeksmethode die anders nodig zou zijn met vele veldbezoeken. De ALI-2 is nu in aanbouw. Verder heeft hij een 3D interieurontwerp gemaakt van een kantoorgebouw en het 3D façade ontwerp van een 9000m2 schoolproject. 3D Modelering heeft MacAndrew zichzelf aangeleerd in een week, zonder tussenkomst van een docent of leertraject. MacAndrew heeft onder forcerende persoonlijke omstandigheden vele mensen gediend met zijn opgedane kennis, legt Anwar Alibux, voorzitter van Al-Khemia uit.De prijsis niet gebonden aan thema’s, vakgebieden of studieniveau. Individuen, groepen en bedrijven welke uitmuntende educatieve of wetenschappelijke prestaties leveren die directe verbetering brengen voor mens en milieu komen in aanmerking.De beoordelingscommissie bestond uit Anwar Alibux, Jamal Shabazz, Franklin Maanster en Indra Dwarkasing-Darsan.“Goede schoolcijfers en prachtige afstudeerrapporten zijn belangrijk, maar het kunnen implementeren van opgedane kennis voor directe ontwikkeling is voor sommigen veel belangrijker. Suriname is niet bekend als een technologisch innovatief land. We moeten onze mensen aanmoedigen om te leren en te experimenteren,” zegt Alibux.