De verdachte Kariman K. (30) is aangehouden door de beveiligers van de vicepresident. De man werd eerder zonder tas door de beveiligers gesignaleerd. Korte tijd daarna verscheen hij met een tas vol spullen.Kariman K. werd aangehouden en kon de herkomst van de goederen niet verklaren. Het vermoeden bestond dat deze van diefstal afkomstig moesten zijn en de politie van Uitvlugt werd ingeschakeld.De verdachte werd overgedragen aan de wetsdienaren. De tas met spullen is in beslag genomen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man achter slot en grendel geplaatst.De benadeelde deed aangifte van diefstal, waarna de buitgemaakte tas met goederen aan hem is afgestaan, meldt de politie Public Relations.