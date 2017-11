Het is het eerste belastingseminar dat het ministerie, waaronder het directoraat Belastingen ressorteert, houden. Het gaat niet alleen om het informeren van stakeholders, maar vooral om hen te betrekken bij het hervormingsproces, laat het ministerie optekenen via het Nationaal Informatie Instituut.Op het seminar zal een uiteenzetting gegeven worden over de huidige stand van zaken en de vereiste hervormingen. Werkgevers-, werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van De Nationale Assemblee alsook adviesorganen zijn uitgenodigd om te participeren om te komen tot een hervorming die maatschappelijk draagvlak geniet.