De vrouw verklaarde dat zij via Facebook een zekere Ren had leren kennen. Zo ging ze over tot het uitvoeren van de drugs. Op de luchthaven viel zij door haar zenuwachtigheid door de mand. De urinetest werd afgenomen en het resultaat was positief. Het Openbaar Ministerie (OM) achtte het feit wettig en overtuigend bewezen. Volgens het OM heeft de vrouw ervoor gekozen de schuld op zichzelf te nemen door de gegevens van de verstrekker anoniem te houden. Het OM eiste een celstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk onder aftrek, een geldboete van SRD 2500 of een maand hechtenis.Raadsman Irvin Kanhai voerde een formeel en materieel verweer aan. In het formeel verweer zei Kanhai dat de verstrekker inmiddels bekend is en dat de politie geen ruchtbaarheid hieraan wil geven, omdat het onderzoek nog gaande is. Volgens Kanhai is het bewijs van de urinetest onrechtmatig verkregen, een urinetest in strijd is met de wetgeving. Ook al zou de verdachte daartoe toestemming hebben gegeven.Bij het materieel verweer benadrukte Kanhai dat de verstrekker bekend is bij de politie. Raadsman Hemradj Matawlie verzocht samen met Kanhai om de vrouw naar huis te sturen. Matawlie gaf aan dat de vrouw een minderjarige zoon heeft. Daarnaast is de verdachte getrapt in het voorstel van de verstrekker. Met de opgelegde straf mocht de vrouw naar huis.