Volgens de verdachte had hij een relatie met het slachtoffer die hij echter beëindigd had. Ze ging met een neef van hem. Toen ze een relatie met elkaar hadden, zou Clarissa met het plan zijn gekomen. Hij wilde de drugs posten, maar zij zou met een voorstel van haar vader gekomen zijn. Op 27 januari belde het slachtoffer en hield hem voor dat zij hem kwam ophalen. In het voertuig heeft hij met de vader van Clarissa gesproken. Hij had al door dat vader en dochter hem opgelicht hadden.Clarissa probeerde het goed te maken met hem. Ze reden vanuit Kwatta naar Afobaka. Clarissa reed en ze zei dat ze naar haar familie zou gaan. De verdachte beweerde dat het slachtoffer voorbijreed. Hij attendeerde haar erop en ze stopte toen in een zandweg. Ze wilde seks met hem zei de verdachte op de zitting, maar hij wilde slechts zijn geld terug. Hij duwde haar omver. Ze werd boos en ze pakte de krik uit de auto. Hij maakte deze afhandig en sloeg haar ermee. Ze viel neer, beefde even en gaf de geest. Hij raakte in paniek, plaatste haar in het voertuig en reed iets verder. Hij dekte het naakte lichaam af en liet haar ter plekke achter. Hij keerde terug naar de Groenhartweg en stak het voertuig in de fik. Zijn met bloed besmeurde kleding stopte hij thuis in een ton met water.Jonathan L. bleef erbij dat hij geen plannen had om het slachtoffer van het leven te beroven. Hij wilde slechts zijn geld terug. De kantonrechter wil de analyse van de telefoonuitdraai van de verdachte bekijken. Deze zaak zal in december verder behandeld worden.