Twee medewerkers van een onderneming zijn aangehouden door de politie van Uitvlugt. Een werkgever had aangifte van diefstal gedaan. Er is geld gestolen uit zijn zaak.Tijdens het onderzoek kwamen Fausia L. (22) en Consuella S. (25). letterlijk in beeld. Zij werden ontboden naar het politiebureau.Toen de twee verdachten zich aanmeldden, werden zij ter voorgeleiding aangehouden. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is dit duo voor verduistering van de gelden achter slot en grendel geplaatst, meldt de politie Public Relations.