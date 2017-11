Rotaract Club of F.R.E.S.H. heeft Moringa bomen geplant bij kinderhuis Elim van de Heer.





De Rotaract club of F.R.E.S.H. is van plan vijftig bomen te planten op tien locaties. De eerste zeven bomen zijn zaterdag geplant bij het kinderhuis Elim van de Heer. Het projectis geïnitieerd naar aanleiding van de toespraak van de huidige Rotary International president Ian Riseley. Hij gaf aan dat door de toenemende druk op de natuurlijke bronnen in de wereld, evenals de druk die de mens legt op de aarde, de wereld een bedreigde plek wordt voor mens en dier.Het doel van dit project is om, naar aanleiding van milieubeschadiging en wereldwijde klimaatverandering bomen te planten die toegang bieden tot sociaal zwakkeren. Volgend jaar bestaat Rotaract vijftig jaar.Op 04 november hebben de leden F.R.E.S.H., in het kader van hun zeven jarig bestaan, zeven Moringa bomen geplant samen met de kinderen van het tehuis. Gekozen is voor Moringa om de vele voordelen die deze met zich meebrengt. Alle delen van de plant zijn, eetbaar, bruikbaar of hebben een medicinale werking.De jongerenclub heeft ook zwarte aarde en kunstmest geschonken aan het tehuis om deze bomen te blijven verzorgen. Met een presentatie heeft Rotaract Club of F.R.E.S.H. het belang van planten duidelijk gemaakt.