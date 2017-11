750 kg drugs zijn ontdekt in haven van Guadeloupe.

(Beeld: Franse douane)





De Franse douane onderschepte de cocaïne vrijdag. De container is gecontroleerd op basis van een risico-analyse. Het schip is grondig onderzocht voordat het naar Europa vertrekt. Ondanks de honderd procent controle van de containers op de haven, is de cocaïne hier niet ontdekt.De cocaïne was verborgen in 850 zakken rijst. Het gaat om twintig pakken drugs. Eerder is er ook cocaïne onderschept uit Suriname in de haven van Guadeloupe. De Franse justitiële autoriteiten zijn bezig met het onderzoek.